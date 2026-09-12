Небольшие дожди ожидаются в воскресенье в Карелии

Дождливая погода сохранится 13 сентября, но не везде

Фото: Петрозаводск говорит

Сырость не спешит покидать Карелию. Но например в Петрозаводске осадки не ожидаются. Остается только поверить и проверить. Итак, что сообщили о погоде в республике специалисты карельского гидрометцентра.

В воскресенье, 13 сентября, в Карелии будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер ожидается западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в регионе в ночные часы +4, +9, днём +12, +17.

Облачная с прояснениями погода будет и в Петрозаводске. Существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Ночью +7, +9, днём +13, +15. Атмосферное давление будет мало меняться.