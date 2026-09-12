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12 сентября 2026
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Общество

Педагог из Карелии стал лучшим учителем родного языка России

Учитель вепсского языка из Прионежья победил на Всероссийском конкурсе
лучший учитель вепсского языка
Фото: Страница Натальи Кармазиной в соцсети

Учитель вепсского языка Шокшинской школы Глеб Фомин победил на V Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Педагог из Карелии стал лучшим среди 85 учителей страны.

Конкурс профессионального мастерства проходил в Липецке. Наш земляк блестяще справился с конкурсными испытаниями и покорил жюри. 

Глеб Фомин показал профессионализм и таланты на региональном конкурсе «Учитель года». И вот теперь педагог победил на всероссийском конкурсе профессионального мастерства - благодаря невероятному труду и огромной любви к родному языку.

Педагога Шокшинской школы поздравили в Сети с заслуженной победой и пожелали новых свершений.

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