Педагог из Карелии стал лучшим учителем родного языка России

Учитель вепсского языка из Прионежья победил на Всероссийском конкурсе

Фото: Страница Натальи Кармазиной в соцсети

Учитель вепсского языка Шокшинской школы Глеб Фомин победил на V Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Педагог из Карелии стал лучшим среди 85 учителей страны.

Конкурс профессионального мастерства проходил в Липецке. Наш земляк блестяще справился с конкурсными испытаниями и покорил жюри.

Глеб Фомин показал профессионализм и таланты на региональном конкурсе «Учитель года». И вот теперь педагог победил на всероссийском конкурсе профессионального мастерства - благодаря невероятному труду и огромной любви к родному языку.

Педагога Шокшинской школы поздравили в Сети с заслуженной победой и пожелали новых свершений.