Педагог из Карелии стал лучшим учителем родного языка России

Учитель вепсского языка Шокшинской школы Глеб Фомин победил на V Всероссийском конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Педагог из Карелии стал лучшим среди 85 учителей страны.
Конкурс профессионального мастерства проходил в Липецке. Наш земляк блестяще справился с конкурсными испытаниями и покорил жюри.
Глеб Фомин показал профессионализм и таланты на региональном конкурсе «Учитель года». И вот теперь педагог победил на всероссийском конкурсе профессионального мастерства - благодаря невероятному труду и огромной любви к родному языку.
Педагога Шокшинской школы поздравили в Сети с заслуженной победой и пожелали новых свершений.