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12 сентября 2026
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Общество

Умер прямо на сцене: не стало заслуженного артиста России

Ушел из жизни Геннадий Спириденков
свеча
Фото сгенерировано Алиса AI

Умер заслуженный артист России Геннадий Спириденков. Он скончался на сцене театра.

Артиста не стало на 71 году жизни, сообщили в театре «Комедианты», в котором он служил. Геннадий Спириденков известен и по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей».

«Неожиданно... Непостижимо… Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Геннадия Валентиновича. Прощай, наш незабвенный Яичница, Лепорелло, Пересолин. Светлая и вечная память», – написали в Сети коллеги артиста. 

артист театра и актер сериалов
Фото: паблик театра «Комедианты»
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