Умер прямо на сцене: не стало заслуженного артиста России

Умер заслуженный артист России Геннадий Спириденков. Он скончался на сцене театра.
Артиста не стало на 71 году жизни, сообщили в театре «Комедианты», в котором он служил. Геннадий Спириденков известен и по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей».
«Неожиданно... Непостижимо… Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Геннадия Валентиновича. Прощай, наш незабвенный Яичница, Лепорелло, Пересолин. Светлая и вечная память», – написали в Сети коллеги артиста.
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Тиден Владимир Владимирович
ТИДЕН Владимир Владимирович (19.07.19