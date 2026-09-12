Умер прямо на сцене: не стало заслуженного артиста России

Ушел из жизни Геннадий Спириденков

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Умер заслуженный артист России Геннадий Спириденков. Он скончался на сцене театра.



Артиста не стало на 71 году жизни, сообщили в театре «Комедианты», в котором он служил. Геннадий Спириденков известен и по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Невский» и «Улицы разбитых фонарей».



«Неожиданно... Непостижимо… Сегодня мы скорбим вместе с родными и близкими Геннадия Валентиновича. Прощай, наш незабвенный Яичница, Лепорелло, Пересолин. Светлая и вечная память», – написали в Сети коллеги артиста.