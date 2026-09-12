Россиянам сказали, что должно насторожить на работе

Эксперт назвала признак вероятного увольнения

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Мотивация работников в коллективе может и должна быть не только финансовой. Есть то, что не измеряется коммерческой выгодой, но на деле оказывается очень даже действенным и эффективным.

Если со стороны руководства присутствует постоянная критика - это плохо. Неконструктивные замечания и придирки - плохо втройне. В такой ситуации работнику самому впору задуматься, есть ли смысл оставаться на этом месте: рабочий настрой постоянно сбит, нервы на пределе - ведь в любой момент может обрушиться негатив, радость от трудового процесса - тоже весьма сомнительна, так как нивелируется значимость действий и результатов.

Это одна сторона медали, но есть и другая - не совсем очевидная, но указывающая на то, что ситуация если не критична, то и не совсем хороша и может предупреждать о грядущих переменах. Специалист сказала, что может привести к увольнению. Так, отсутствие похвалы и признания заслуг на работе может стать неочевидной причиной увольнения

Работнику важно понимать собственную ценность и значимость - это фактически базовая потребность, по мнению HR-эксперта Зулии Лоиковой. Если со стороны руководства отсутствуют признание заслуг сотрудника, если его не хвалят за очевидные достижения, то и в этом случае работнику можно задуматься об увольнении.

По словам эксперта, отсутствие похвалы может привести работника к выгоранию и потере мотивации.

Когда нет никакой обратной связи, люди склонны додумывать. Это повышает стресс и истощает быстрее, чем сама рабочая нагрузка. Исследования показывают, что регулярная, конкретная похвала заметно повышает вовлеченность сотрудников, а ее отсутствие – один из частых драйверов текучести кадров, пишет сайт «Вести».

Уточняется, что острее всего отсутствие признания ощущают работники IT-сферы, креативной индустрии, маркетинга и продаж.