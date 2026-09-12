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12 сентября 2026
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Общество

Житель карельского поселка вызвал скорую, но дверь уже открыть не смог

Спасательная операция развернулась в Пряжинском районе
спасатель по лестнице добрался до балкона дома
Фото: паблик ОПС Пряжинского района

Инцидент с привлечением пожарного караула произошел в поселке Эссойла. Спасателей вызвали для оказания помощи бригаде медиков, которые прибыли на вызов к жителю поселка.

Днем сегодня, 12 сентября, местный житель вызвал «скорую», но дверь медработникам уже открыть не смог. В 16:48 дежурному поступил сигнал о том, что сотрудникам «скорой» необходима помощь спасателей.

Прибывшие на адрес пожарные попали в квартиру мужчины через балкон, потом открыли входную дверь медикам, рассказали в отряде противопожарной службы Пряжинского района.

К счастью, все завершилось благополучно, никто не пострадал.

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