Клюквы на карельских болотах можно набрать разве что на морс

Сезон сбора клюквы в Карелии официально открыт, но радость местных жителей оказалась сдержанной

Фото: Петрозаводск говорит

Согласно распоряжению регионального Минприроды, в южных и центральных районах за ягодой можно отправляться с 12 сентября, а в северных и арктических – с 19-го.

Однако те, кто уже успел заглянуть на южные болота, настроены скептически.

«Урожай в этом году скромный. О том, чтобы грести ягоду лопатой, речи не идет. Хватит разве что на пару кастрюль морса», — сетует житель Пряжинского района.

Впрочем, опытные ягодники знают: карельские леса умеют хранить свои секреты. Местные жители – народ бывалый и не всегда спешат раскрывать свои заветные грибные и ягодные места. Так что единственный способ узнать, насколько правдивы жалобы на дефицит клюквы – это взять корзинку, обуть резиновые сапоги и проверить все лично. Возможно, самые удачливые все же вернутся домой с полными лукошками.