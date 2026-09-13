В Карелии продолжает расширяться сеть «Ассоциации ветеранов СВО»

В Пряжинском районе ветераны создали сообщество для помощи участникам спецоперации

Фото: Администрация Пряжинского района

На днях свое местное отделение появилось и в Пряжинском районе. Главная цель организации проста и понятна: помогать тем, кто вернулся с фронта, адаптироваться к мирной жизни, защищать их права и вместе заниматься воспитанием молодежи.

Возглавил районное отделение Алексей Сысоев. Это человек, который знает цену фронтового братства не по учебникам: за плечами Алексея Анатольевича командование взводом в зоне СВО и заслуженные боевые награды. Даже получив тяжелое ранение, он не смог остаться в стороне от общего дела – все это время он активно помогал собирать гуманитарные грузы для своих сослуживцев. Ветераны доверили ему руководство новой организацией единогласно.

Сам Сысоев предпочитает не давать громких обещаний. Говорит по-мужски:

«Сначала нужно наладить работу и показать реальные результаты, а уже потом подводить итоги».

Важно, что вся деятельность отделения – это личная инициатива ветеранов, которые готовы тратить свое свободное время на помощь товарищам.

К важному делу подключилось и духовенство. В состав Ассоциации вошли священники Пряжинского района – иерей Константин Кукушкин и иерей Сергий Теплоухов. Они не раз бывали на передовой, поддерживая бойцов словом и делом, поэтому прекрасно понимают, какая помощь сейчас нужнее всего.

Как подчеркнул председатель республиканской Ассоциации протоиерей Леонид Леонтюк, опыт тех, кто уже прошел путь возвращения к гражданской жизни, станет для новых ветеранов надежным фундаментом.

Местные власти уже заявили о готовности всесторонне поддерживать инициативы ветеранского объединения. Ожидается, что в Пряже появится настоящий центр притяжения, где участники СВО смогут найти поддержку и дать подрастающему поколению правильные жизненные ориентиры.