Жительница Владивостока пополнила труппу Театра кукол Карелии

В труппе Театра кукол Карелии появились новые актеры

Фото: «Петрозаводск говорит»

Екатерина Скороделова и Денис Никитин пополнили труппу Театра кукол Карелии. Артисты — однокурсники. В этом году они окончили Ярославский театральный институт, уточнили в пресс-службе учреждения культуры.

Екатерина приехала в Карелию из Владивостока, а Денис вернулся в родной город, где ранее окончил Колледж культуры и искусств им. А. М. Лисицыной.

Новичкам уже доверили роли в премьерном спектакле «Рожденные под одной звездой» (6+). Здесь наш земляк сыграл Белого медведя, а его сокурсница примерила на себя роль Охотницы.

Кроме того, новички труппы впервые сыграли вдвоём в спектакле «Жили-были дед да баба» (3+).