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13 сентября 2026
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Происшествия

Инспекторы ДПС пришли на помощь дальнобойщику в районе Карелии

В Пряжинском районе инспекторы дорожно-патрульной службы помогли водителю большегруза
Инспектор ДПС
Фото: МВД по РК

«Спасибо огромное, мужики, за помощь!» — написал в знак благодарности инспекторам ДПС водитель большегруза в посте, опубликованном в социальной сети. Мужчина описал то, что с ним произошло на дороге.

Его автомобиль сломался на трассе и создавал препятствие для других транспортных средств. Решить ситуацию помогли инспекторы ДПС Пряжинского района, которые в это время оказались рядом. Они организовали движение на проезжей части, затем стали искать помощь, чтобы отбуксировать большегруз с дороги.

Дальнобойщик отметил, что немало людей откликнулись. Общими усилиями автомобиль удалось оттащить на обочину. Полицейские предложили мужчине доставить его на ночлег в Пряжу, но он решил дожидаться эвакуатора.

Водитель не спросил, как зовут его помощников в погонах, но пожелал им легкой службы, уточнили в МВД по РК.

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