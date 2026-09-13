Мошенники начали писать россиянам бумажные письма

Аферисты придумали новую схему обмана россиян

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Мошенники регулярно генерируют новые схемы обмана россиян. Их «арсенал» пополнила «двухходовка»: сначала потенциальной жертве присылают бумажное письмо о корректировке декларации, а затем — электронное уведомление о новом извещении в личном кабинете. На этом этапе россиян как раз и подстерегает опасность — в электронном письме содержится ссылка на фишинговую копию сайта налоговой службы.

По словам сенатора Артема Шейкина, ссылка может вести на копию официального сервиса. Если жертва введет логин, пароль или другие сведения, то они окажутся у мошенников.

Политик рекомендовал открыть личный кабинет налогоплательщика или «Госуслуги», чтобы проверить информацию о задолженности, уточняет РИА Новости.