В лесах Карелии 10 часов искали пропавшего пенсионера

В Сортавальском округе велись поиски пропавшего 89-летнего пенсионера

Фото: «Петрозаводск говорит»

В поселке Хаапалампи Сортавальского округа спасли 89-летнего пенсионера, который ночь провел в лесу. Об этом сообщил паблик «Питкяранта. АНО ДПСО «Длинный Берег».

Image

Почти 10 часов в неизвестности и надежде на благополучный исход пребывали родственники, поисковики, спасатели и местные жители, которые вели поиски пропавшего пожилого человека. Искали всю ночь. Только около 8 часов утра его обнаружили. Пенсионер был жив, но сам идти не мог, потребовалась эвакуация.

Ранее 70-летняя женщина ночь провела в лесу Питкярантского округа.