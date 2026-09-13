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13 сентября 2026
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Происшествия

В лесах Карелии 10 часов искали пропавшего пенсионера

В Сортавальском округе велись поиски пропавшего 89-летнего пенсионера
озеро среди деревьев июльским днем
Фото: «Петрозаводск говорит»

В поселке Хаапалампи Сортавальского округа спасли 89-летнего пенсионера, который ночь провел в лесу. Об этом сообщил паблик «Питкяранта. АНО ДПСО «Длинный Берег».

Поисковики

 

Почти 10 часов в неизвестности и надежде на благополучный исход пребывали родственники, поисковики, спасатели и местные жители, которые вели поиски пропавшего пожилого человека. Искали всю ночь. Только около 8 часов утра его обнаружили. Пенсионер был жив, но сам идти не мог, потребовалась эвакуация.

Ранее 70-летняя женщина ночь провела в лесу Питкярантского округа.

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