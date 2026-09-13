В Карелии появился памятный знак «Партизанские километры»

На автодороге Вокнаволок – Ладвозеро установили памятный знак в память о партизанах

На 20-м километре автодороги Вокнаволок – Ладвозеро появился памятный знак «Партизанские километры». Он установлен в память о подвигах карельских партизан в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила газета «64 параллель. Online».

Место выбрано не случайно — в этом районе бойцы из партизанских отрядов «Красный онежец», «Комсомолец Карелии», «Боевой клич», «Железняк» и «Вперёд» устраивали засады врагу.

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«Основанием памятного знака служит камень — символ крепости духа, исходящей из карельской земли. Труба и пламя символизируют неугасаемую свечу памяти и благодарность от жителей края»,

— приводит издание слова сына одного из партизан.

Рядом установлен информационный стенд о событиях военных лет на территории Костомукшского округа. Деталей историческим фактам добавляют воспоминания самих партизан.