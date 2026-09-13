Российских школьников станут больше учить начальной военной подготовке

Минпросвещения увеличило количество часов на начальную военную подготовку в школах

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В Министерстве просвещения России решили усилить начальную военную подготовку в школах. Ведомство увеличило количество часов на приобретение полезных навыков до 68 часов, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Этот курс изучают с восьмого по одиннадцатый классы. В первые два года, равно как и в последующие два, нагрузка составит 34 часа. Ранее на начальную военную подготовку в школах отводили 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

В рамках курса школьники осваивают навыки оказания первой помощи и использования средств индивидуальной и коллективной защиты, учатся действовать в ЧС и получают другие теоретические и практические знания.