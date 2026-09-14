Охотник застрелил приятеля во время преследования медведя

В Новосибирской области 42-летний мужчина погиб на охоте

Фото "Петрозаводск говорит"

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 12 сентября группа мужчин охотилась в лесу примерно в пяти километрах от села Карасево. Один из охотников заметил движение в кустах и выстрелил в том направлении, предположив, что там находится зверь. Однако смертельное ранение получил его 42-летний приятель. Мужчина умер в больнице.

В прокуратуре области добавили, что охотники преследовали медведя. Они имели лицензию на добычу хищника.

По делу идет сбор доказательств. Следствие продолжается.