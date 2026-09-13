Стали известны болезни, маскирующиеся под мигрень

Проблемы ЖКТ могут сопровождаться схожей с мигренью болью

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Наследственность и смена погоды не всегда являются истинной причиной мигрени. Невролог Александр Евдокимов перечислил «Абзацу» болезни, которые могут скрываться под видом этого заболевания.

По словам эксперта, чаще мигрень вызывает мышечный спазм в шейно-воротниковой зоне или «отклонения» в работе внутренних органов.

Головные боли часто являются признаком неврозов, психозов и депрессии.

Под мигрень также могут маскироваться проблемы с желудочно-кишечным трактом: повышенное внутрибрюшное давление, регулярное вздутие и нарушение работы желчевыделительной системы.

В редких случаях мигренозные боли могут быть спровоцированы проблемами с челюстным аппаратом.