Стали известны болезни, маскирующиеся под мигрень

Наследственность и смена погоды не всегда являются истинной причиной мигрени. Невролог Александр Евдокимов перечислил «Абзацу» болезни, которые могут скрываться под видом этого заболевания.
По словам эксперта, чаще мигрень вызывает мышечный спазм в шейно-воротниковой зоне или «отклонения» в работе внутренних органов.
Головные боли часто являются признаком неврозов, психозов и депрессии.
Под мигрень также могут маскироваться проблемы с желудочно-кишечным трактом: повышенное внутрибрюшное давление, регулярное вздутие и нарушение работы желчевыделительной системы.
В редких случаях мигренозные боли могут быть спровоцированы проблемами с челюстным аппаратом.