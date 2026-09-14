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14 сентября 2026
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Погода

14 сентября воздух в Карелии прогреется до плюс 18 градусов

Синоптики дали достаточно оптимистичный прогноз на понедельник
летняя Рускеала
Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 14 сентября. 

По прогнозам синоптиков, в понедельник в республике будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +13...+18 °C.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +13...+15 °C.

По прогнозу российского Гидрометцентра: в Калевале +14 °C, 

в Кеми +14 °C, 

в Кондопоге +15 °C, 

в Медвежьегорске +14 °C, 

в Олонце +17 °C, 

в Пудоже +14 °C, 

в Сегеже +13 °C, 

в Сортавале +16 °C,

в Суоярви +15 °C.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: 14 сентября местами в Карелии ожидаются дожди

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