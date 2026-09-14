14 сентября воздух в Карелии прогреется до плюс 18 градусов

Синоптики дали достаточно оптимистичный прогноз на понедельник

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского Гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике сегодня, 14 сентября.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в республике будет облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +13...+18 °C.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём +13...+15 °C.

По прогнозу российского Гидрометцентра: в Калевале +14 °C,

в Кеми +14 °C,

в Кондопоге +15 °C,

в Медвежьегорске +14 °C,

в Олонце +17 °C,

в Пудоже +14 °C,

в Сегеже +13 °C,

в Сортавале +16 °C,

в Суоярви +15 °C.