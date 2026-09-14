Жители карельского поселка собрали срочный груз для бойцов СВО

Жители Эссойлы отправили очередную партию груза для военнослужащих

Фото: Людмила Козлова

Жители Эссойлы вновь подготовили и отправили на передовую очередную партию гуманитарной помощи.

Главный результат последних дней – двенадцать маскировочных сетей. Женщины-волонтеры работали в невероятном темпе. Чтобы успеть к отправке, им приходилось плести по три сети за два дня.

Организатор сбора Людмила Козлова признается: «Сейчас каждая пара рук на вес золота».

– На фронте начинается слякотная пора, поэтому бойцы остро нуждаются в дождевиках. Мы стараемся закрыть эту потребность, но рабочих рук катастрофически не хватает,

– делится Людмила.

Помимо физического труда, важна и финансовая поддержка. Людмила отмечает, что деньги на закупку материалов присылают неравнодушные люди со всей Карелии. Такая сплоченность помогает жителям Эссойлы не опускать руки и продолжать свое дело.