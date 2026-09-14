Детская больница и другие здания останутся без воды в Петрозаводске

Отключения водоснабжения ожидаются сегодня в карельской столице

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Сегодня, 14 сентября, в Петрозаводске ряд зданий останется без холодной воды. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, с 9 до 17 часов ресурса не будет по следующим адресам: ул. Кирова, д. 5, 7, 8, 10, 10А, ул. Свердлова, д. 10, 11, 15, 17, 25А, ул. Куйбышева, д. 7, 11. Воду отключат из-за плановых работ на сетях.

Также водоснабжение планируется отключить с 15 до 20 часов по адресам: ул. Кирова, д. 19, 21, 23, 25. Без воды останется и Городская детская больница.

Ранее сообщалось о том, что в лесах Карелии 10 часов искали пропавшего пенсионера.