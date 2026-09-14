Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в карельском райцентре

Пожарные Муезерского района поднимались по тревоге 13 сентября

Фото ОПС по Муезерскому округу

В воскресенье, 13 сентября, в 21:08 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме на улице Строителей в поселке Муезерский. Об этом сообщает паблик ОПС по Муезерскому округу.

На место выехали трое специалистов на одной единице техники. Выяснилось, что огонь вспыхнул в подъезде дома. С возгоранием удалось оперативно справиться, пожар не успел набрать силу. Люди не пострадали. Причина инцидента устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что ребенок погиб на пожаре в частном доме в Ленинградской области.