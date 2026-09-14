БПЛА убил двух девушек в автомобиле на улице российского города

Мэр Нижнекамска рассказал о погибших в результате воскресной атаки

Фото "Петрозаводск говорит"

Во время атаки беспилотников на Нижнекамск утром 13 сентября погибли две девушки, которые ехали в автомобиле. Об этом рассказал мэр города Радмир Беляев, его слова приводит РИА Новости.

Как уточнил чиновник, БПЛА ударил по автомобилю, который во время движения по городу остановился на перекрестке. Внутри машины находились две девушки - обе погибли. Родственники погибших уже прибыли в Нижнекамск, мэрия пообещала оказать им помощь в организации похорон.

Напомним, город в Татарстане подвергся атаке вражеских беспилотников утром 13 сентября. Помимо двух погибших, пострадали 14 человек, повреждены промышленные и гражданские объекты.