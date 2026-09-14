Перейти к основному содержанию
14 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Петрозаводчанин попытался обокрасть предприятие

Сотрудники петрозаводской полиции раскрыли дело о покушении на кражу с предприятия
сотрудник МВД
Фото: МВД по РК

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о попытке хищения имущества одного из городских предприятий на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

К преступлению, по данным МВД по РК, оказался причастен 30-летний сотрудник этой организации. Мужчина планировал украсть цветмет и выгодно его продать. Скопив значительное количество нужных предметов, он попросил водителя вывезти имущество с территории предприятия. Во время проверки сотрудниками внутреннего контроля злой умысел вскрылся. 

В отношении предприимчивого сотрудника возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Пожар вспыхнул в многоквартирном доме в карельском райцентре

Метки