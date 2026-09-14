Петрозаводчанин попытался обокрасть предприятие

Сотрудники петрозаводской полиции раскрыли дело о покушении на кражу с предприятия

Фото: МВД по РК

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о попытке хищения имущества одного из городских предприятий на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

К преступлению, по данным МВД по РК, оказался причастен 30-летний сотрудник этой организации. Мужчина планировал украсть цветмет и выгодно его продать. Скопив значительное количество нужных предметов, он попросил водителя вывезти имущество с территории предприятия. Во время проверки сотрудниками внутреннего контроля злой умысел вскрылся.

В отношении предприимчивого сотрудника возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.