Караван, груженный книгами и благими намерениями, прибыл в Карелию

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 14 сентября в 2006 году

фото стопкадр

Пятый форум российских публичных библиотек «Библиокараван-2006» открылся в Петрозаводске ровно 20 лет назад. Главной его темой стало культурное многообразие. На форум приехали представители из 20 регионов России. Из-за событий в Кондопоге несколько российских библиотек в последний момент отказались от участия.

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У форума были уже укрепившиеся традиции. Шествие «Библиокаравана» началось за шесть лет до этого. Идея создания этого проекта принадлежала Светлане Бартовой, директору публички города Новоуральска. Инициативу сразу подхватила Свердловская национальная библиотека: «И тут же родилось название «Библиокараван». Та компания, тот маршрут, тот обоз – будет не в одном библиотеке сидеть, когда люди собираются, приезжают. А хотелось бы показать им много библиотек сразу».

И путешествие этого «каравана» было расписано на пять лет вперед. Светлана Бартова говорила, что, возможно, этот форум так популярен, потому что является форумом именно публичных библиотек. Это как раз те районные и городские книгохранилища, куда могут прийти все желающие. С уральской легкой руки «караван» прошел через Омск, Ханты-Мансийск, и вот он – в Карелии: «Мы будем уже второй год говорить о национальном многообразии России, и о жизни в такой стране, и о работе библиотек – когда много людей разных, с разными культурами, традициями».

В течение недели, во время которой длился форум, участники делились опытом и вместе пытались ответить на вопрос – как библиотека может помочь народам сохранять свою культуру. И чтение литературы на родном языке тут немаловажная вещь. Но не только это волновало тогда российских библиотекарей. Согласно новому законодательству, часть обслуживания ушло на уровень поселений и районов, под угрозой находилась централизованная библиотечная система.

«Если я скажу, что все хорошо, это, конечно, не так, - сказал Георгий Чернобровкин, директор Олонецкой централизованной библиотечной системы. – Сейчас я уезжал на форум, и только одно поселение согласилось подписать с нами договор. Вернусь – буду разговаривать с остальными. Ведь нам нужно решать со сметами, с обеспечением на следующий год, с комплектованием фондов, с оборудованием. Это очень важно, это денежные вопросы».

Разрушение централизованной библиотечной системы могло привести к тому, что многие услуги библиотек станут платными. К примеру, простая библиографическая справка. Но в целом Карелия была показательным регионом в отношении сохранения библиотечного пространства. Поэтому все надеялись, что проблема вскоре будет решена. А в целом, участники «каравана» собирались не только посмотреть достопримечательности республики, но и библиотеки Олонца, Шелтозеро и Петрозаводска. Поездка в Кондопогу гостей тоже ожидала.

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Пугающие слухи о том, что в субботу из Москвы в Петрозаводск прибудет вагон скинхедов, которые примут участие в сходе на площади Кирова, остались просто слухами. Да и само мероприятие, можно сказать, себя не оправдало. Множество сотрудников УВД, призванные охранять порядок во время схода, напрасно мокли под дождем Страсти в Петрозаводске, по счастью, не кипели. Хотя события, которые предшествовали этой акции, заставили многих всерьез переживать. Напомним: в Кондопоге в ночь на 30 августа 2006 года произошло убийство у ресторана «Чайка», что вызвало погромы и народные волнения.

В Петрозаводске тоже определенные силы пытались подстрекать народ к хулиганским выходкам, но этого сделать не удалось. Вот и акция на Кирова это доказала – пустая площадь, много милиции и журналистов. Так начинался еще один сход, посвященный событиям в Кондопоге. Появление четверки анархистов встретили радостно. Боялись, что вообще никто не придет. «Мы живем в этом городе. Если выгонят всех кавказцев, через пару лет будут искать другого врага, на кого свалить все беды, - считал анархист Алексей. – Этим врагом вполне можем оказаться мы или вы».

Подтянулись организаторы схода – представители организации «Наше право». И тут же обратились к опередившим их анархистам с предупреждением: «Мы как бы тоже за то, чтобы у нас в стране был порядок». С этим поспорил бы кондопожанин Муса Омаров. В тот момент он жил у друга на даче под Петрозаводском: «Мне не страшно возвращаться, угроз не боюсь этих 100-150 человек, которые от имени кондопожан выступают. Это не народ, как они себя заявляют. Мы ждем решения закона».

Организаторы, похоже, не ожидали, что придут те, кто приглашен не был. Анархисты всех раздражали, и их на всякий случай все же низвергли с трибуны и увели сотрудники милиции. Это было единственным мало-мальски любопытным инцидентом.

Страсти утихли, не успев накалиться. Всех, как и в Кондопоге на сходе, охладил дождь. Который стал причиной быстрого завершения маловразумительного мероприятия, продолжавшегося от силы полчаса.

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Девятый класс школы №42 Петрозаводска был признан лучшим спортивным классом всей республики. За это ребят пригласили в Анапу, на Восьмой Всероссийский оздоровительный фестиваль школьников «Президентские состязания». За звание лучших предстояло бороться детям из 60 регионов России.

Один из девизов школы №42 – личность должна быть развита гармонично! Возможно, поэтому третий год подряд команда именно из этой школы побеждала и была приглашена на «Президентские состязания». На этот раз между собой соревновались девятые классы. Для участия в финале победителей региональных турниров пригласили в Анапу. Сами ребята сочли, что творческий конкурс, где нужно уметь рассказать о своем крае, самый важный этап соревнований. К нему они подготовились со всей ответственностью, не забыв про нашу жемчужину – эпос «Калевала». Ребята представили, что мудрый Вяйнемейнен тоже был спортсменом, и все герои эпоса брали с него пример.

Зам.министра образования Карелии Анатолий Кармазин вручил команде большую деревянную ложку вместе с добрым напутствием, а также Петрозаводский герб – все это юные спортсмены должны были передать организаторам фестиваля. Эту миссию поручили Полине Путилиной, которая была капитаном команды: «Карелия ассоциируется с медведем, на Петрозаводском гербе тоже медведь. И «карельские медведи» - сильные, смелые, ловкие и умелые». Оказалось, команду назвали по-карельски «Karjalan karhut».

Учитель физкультуры Сергей Владимирович Шеститка вместе с учениками собирался в Анапу. И хоть не в первый раз вез ребят на такие состязания, все равно волновался – ответственность огромная: «Мы представляем, во-первых, школу. Во-вторых, город, республику. Едем с хорошим настроем! Постараемся показать все, на что наши дети способны». Ребят ожидало многоборье – бег на тысячу метров, отжимание, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине. В своей победе карельские школьники не сомневались.

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Таким было 14 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности