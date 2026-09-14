Россиянам пообещали плохое лето в следующем году

Прохладное и дождливое лето ждет в 2027 году жителей России из-за Эль-Ниньо

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В 2027 году лето в России будет дождливым и прохладным. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, объяснив это влиянием климатического явления Эль-Ниньо. Его слова приводит РИА Новости.

«Если состоится рекорд Эль-Ниньо, то, по статистике, в 81% случаев лето бывает прохладное и в 73% - дождливое. Исходя из этой статистики, смею предположить, что следующее лето нас не побалует классным теплом, жаркой, солнечной погодой. Хотя всякое может быть»,

- сказал эксперт. Он добавил, что следующее лето будет «похуже», чем прошедшее.

Ранее Тишковец пообещал россиянам аномально теплую зиму.