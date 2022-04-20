Здравомыслящая молодежь Петрозаводска повинилась в увлечениях юности

Вопрос беспорядков, которые экстремистски настроенная молодежь иногда устраивала по всей стране, для Карелии, к счастью, действительно был неактуален. Петрозаводск – город спокойный. Это отмечали всегда и все. То ли в силу своей северной ментальности, то ли культурных традиций. Так или иначе скинхеды, к примеру, у нас не прижились.

Существовали, пожалуй, только номинально – так сказать, чтобы не отставать от других городов, как и прочие представители субкультуры. Беспорядков не устраивали, милиция ими особо не занималась. Даже место встречи бывшие карельские скинхеды назначили в месте необычном – в ПетрГУ. Дима учился там заочно на юридическом, а его друг Николай – в Петровском колледже на менеджера по туризму. Их увлечение скинхедами было далеко позади. Даже волосы отрасли настолько, что один успел сделать неплохие дреды.

«У нас все сводилось к банальному пьянству. Ну и крутилось вокруг лозунгов (один из них мы не можем процитировать из соображений толерантности – прим.ред.). Все это затихает, когда 18-19 лет. Много знакомых, которые были там. А после определенного возраста они просто на это махнули рукой. Гормоны играют. На них все строится. А умные люди на этом делают деньги», - рассказали приятели.

Они были убеждены, что для того, чтобы это движение оставалось на плаву, нужен лидер. И такой лидер, по их словам, в Петрозаводске был в конце 90-х. «Максим Молоток. Он же Максим Гэ», - сказал Николай, добавив, что у этого Максима была своя музыкальная команда «Мусоропровод». Они играли панк-рок, переделанный до примитивизма с народными текстами.

«Сейчас он в тюрьме. Порезал свою сожительницу. Столько лет с бритой головой ходить. Можно и застудить», - сделали вывод его бывшие знакомые. Однако, они считали, что скинхеды в больших городах своей живучестью обязаны не только лидерам. Там играют роль деньги и политика.

«Видимо, какие-то партии, не будем называть конкретно, поддерживают это и довольно активно. Например, РНЕ (прим.ред. ряд региональных организаций движения были запрещены по решению местных судов). Но наши карельские РНЕ-шники – это не активисты, а какие-то просто алкоголики. Такие же, как скины карельские», - относились одумавшиеся ребята к этому всему безо всякого уважения. Они считали, что в принципе проблема скинхедов серьезна раздута. И у «переболевших» скинов были свои способы ее решения. «Даже если их сюда завести, то через два года останется штук 15 самых отмороженных, которым уже думать нечем. А те, которые думают, они нормальными людьми станут», - были уверены друзья Дмитрий и Николай.

Органы внутренних дел встречали 20-е апреля с особой тревогой. Это день рождения Адольфа Гитлера. Тогдашний министр внутренних дел России Борис Грызлов, посетивший в те дни нашу республику, считал, что сотрудники МВД Карелии готовы предотвратить акции экстремистов.

В эти даты он предложил общественности не волноваться: «Я знаю, что в эти даты и день рождения председателя правительства РК Сергея Катанандова (у него день рождения 21 апреля). Знаю, что в эти даты может возникнуть сложная ситуация при проведении футбольного матча «Спартак»-«ЦСКА». А по поводу экстремистских организаций могу сказать, что МВД воспринимает серьезно эту ситуацию. И предприняты все превентивные меры. Я считаю, что молодежные организованные группы, которые используют в своей деятельности экстремистские цели, должны быть взяты под контроль, а их деятельность должна быть пресечена. Думаю и уверен, мы с этим справимся».

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Все реже можно встретить людей, увлеченных собирательством марок или значков. В начале двухтысячных у детей появились другие хобби. И все же ученики школы №2 с интересом пообщались с увлечёнными собирательством людьми. В их школе открылся специальный музейный изобразительный класс.

Тогда в гости к школьникам пришли ветераны войны. Алексей Федорович Шошин принес свою коллекцию шахмат. Оригинальные фигурки он делал из обычной проволоки. Он занимался этим ремеслом давно, дарил свои необычные шахматы всем знакомым. Алексей Федорович создал и совершенно новый вид искусства, кстати, очень похожий на модный нынче квиллинг: «Я задумал из обыкновенной проволоки сделать что-то такое, интересное. Стал гнуть. И согнул! Получились интересные образы. Это просто абрис чего-то». Это были объемные картины или открытки с проволочными силуэтами.

Дмитрий Андреевич Фокин всю жизнь был фалеристом и филателистом. Он собирал значки и марки. О своих увлечениях мог рассказать массу интересного. Он знал историю выпуска каждого конверта, а свою большую выставку значков посвятил грядущему 300-летию Петрозаводска. Дмитрий Андреевич был уверен, что, если бы современные подростки собирали значки и марки, они бы лучше знали историю и географию: «Нужно собирать осмысленно! Обращаться к страницам истории. Знать нужно, почему появилась та или иная открытка или почтовая марка. По какому поводу выпущена, в чем чего. Кто на них изображен». По признанию учеников 8 «а» класса, только у двух из них были подобные увлечения. Например, Дима Бойков собирал монеты времен существования Советского Союза. А его одноклассница Олеся Авдеева писала стихи. Возможно, после встречи с ветеранами, какие-то увлечения появились и у других учеников школы №2. Если на кадрах ваши друзья, пишите в комментариях! Будем рады узнать новости о людях, запечатленных на кадрах архива.

Таким было 20 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.