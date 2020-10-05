Школьники Петрозаводска необычно поздравили педагогов с Днем учителя

Сегодня страна отмечает День учителя и поздравляет всех, кто для кого-то является Учителем. А таких у нас — множество! В нашей рубрике мы вспоминаем о том, как отметили в Петрозаводске День учителя 20 лет назад. Какой лучший подарок может получить педагог в свой профессиональный праздник? В любом случае было бы неплохо, если бы дети дали немного отдохнуть. И например, сами провели уроки.

В этот день во многих петрозаводских школах прошел День самоуправления. Ученики старших классов смогли попробовать: каков он — хлеб учителя? Ученики старших классов средней школы №2, например, решили в День учителя хоть ненадолго освободить своих наставников от уроков и занять их место за учительским столом. Им было интересно почувствовать то, что чувствует учитель, когда стоит перед ними. Более того — ребята решили, что сегодня они возьмут на себя обязанности и администрации школы — выбрали себе и директора, и завуча.

«Испытали себя в роли учителя. Хотели понять, насколько тяжел этот труд. И поняли, что действительно тяжелый», - говорили старшеклассницы. Надо сказать, что нелегко далась ребятам реализация их идеи. Оказалось, что трудно привлечь внимание учеников и поддерживать дисциплину. Зато учителя морально поддерживали своих дублеров, из классов не уходили, переживали за них, ведь отлично знали, каково это — вести первый в своей жизни урок. А после звонка ребята-преподаватели уже с полным правом, как настоящие коллеги, поздравляли учителей.

«Я бы пожелала всем удачи, успеха, отличных учеников, исполнения желаний. Какое самое заветное желание учителя? Наверное, чтобы ученики их понимали и слушали хорошо», - говорили школьники. Помните, что учителя всегда стараются понять своих воспитанников. И надеются на взаимность.

102 года назад в молодой советской милиции появились подразделения уголовного розыска. И без работы сыщикам во все времена сидеть не приходилось. У уголовного розыска были разные периоды. И относительно спокойные, и такие, как в лихие 90-е, когда убойным отделам отдыхать было некогда. Экономическая и политическая неразбериха, а также неверие людей в государственные институты — все это порождает страшные по своему цинизму преступления.

Например, в 2000 году на улице Антикайнена в один непрекрасный день сотрудники милиции обнаружили тело пожилого человека с признаками насильственной смерти. Выяснилось, что это был гражданин Австралии. Излишне говорить, что почти все силы уголовного розыска города и республики были брошены на поиски убийц. И их нашли довольно быстро. Работа сотрудниками уголовного розыска была проделана колоссальная.

«Работали в сплоченной коллективе. Информация была получена одними, а потом отрабатывали совместно все дело. Последнюю точку поставили на этом деле сотрудники уголовного розыска Центрального ГОВД, задержав второго подозреваемого по этому преступлению», - рассказывал капитан Владимир Васютин, начальник ОУР Центрального ГОВД. Второй сообщник уже спустя полчаса после задержания дал показания. Оба подозреваемых, которые раньше промышляли воровством, были помещены в Следственный изолятор, где дальше ожидали своей участи.

«Можно сказать, это просто двадцатилетние пацаны, которые просто почувствовали свою безнаказанность. Они совершали кражи как оргтехники, и им не казалось, что они уже дойдут до такого, до зверства, что будут наносить человеку телесные повреждения настолько сильно, что он скончается», - пояснил сотрудник убойного отдела. Уголовный розыск Карелии мог гордиться своими кадрами. Владимир Васютин за то дело был поощрен, как и его коллеги. И таких дел был не один десяток. Убойный отдел не только в известных телесериалах работал четко и результативно.

«Вот эти «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» - они на процентов 70-80 передают именно то, как в настоящее время работает уголовный розыск», - отметил капитан Васютин. Те, кто смотрел эти сериалы, желали, чтобы у наших работников убойных отделов было бы столько же жизнелюбия и оптимизма, как у любимых героев. С праздником!

Таким было 5 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.