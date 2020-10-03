В знаковом для Карелии месте восстановлена историческая справедливость

В этот день в Соломенном ровно 20 лет назад происходило знаменательное событие — освящение креста Сретенского храма, которому на тот момент уже насчитывалось более двухсот лет. В те годы Соломенский приход возрождался. Причем, довольно быстро. Сравните — здесь вы можете увидеть репортаж, как в декабре 1996 года проходила первая служба в храме, который тогда походил на обычный старый дом. Тогда его только что передали обратно в ведение Епархии, где ему и надлежало быть. И вот, в 2000 году здание уже походило на настоящий храм, и торжественную литургию в нем служил Владыка Мануил, Архиепископ Петрозаводский и Карельский. Соломенский храм во имя Сретения Господня был воздвигнут в 18-ом веке.

Известно, что Соломенский приход образовался после упразднения пустыни, которая существовала с 1589 года по 1764-й. Позднее пустынь с церковью и кельями сгорела. На их месте были построены новые храмы, один из которых в 1798 году и был воздвигнут в честь Сретения Господня. Судьба церкви наполнена многочисленными мытарствами. За два века Божий храм горел, закрывался, перестраивался под разные светские учреждения и осквернялся. Реконструкция его началась в 1996 году, и в процессе восстановления удалось сохранить историческую архитектуру. Храм этот — с двумя приделами — во имя Пресвятой Богородицы и Святых равноапостольных Константина и Елены. Это событие в храме было значительным как для самой церкви, так и для прихожан — освящение креста, который в ближайшее время собирались водрузить на купол. Событие для христиан символическое. Совершается оно особым чином и означает, что половина дела уже сделана. А значит, недалек и тот час, когда Сретенский храм в Соломенном можно будет видеть возрожденным во всей красе. Так и произошло. Из любопытных фактов — в 2012 году на Рождество эту церковь посетил Президент РФ Владимир Путин.

Ранней весной в правительстве республики шел разговор о капиталовложениях в сельское хозяйство. Которые должны были дать результат уже в этом году. Нашим аграриям в свое время даже специалисты из ООН пытались заниматься, чтобы помочь возродить былую мощь. Итогом работы совхозов и аргрофирм явилась сельхоз ярмарка, которая по традиции развернулась на площади Кирова. В конце сентября или начале октября овощи в Петрозаводске всегда заполоняют эту территорию между театрами республики. Не всегда ярмарка радовала потребителей.

В 2000 году количество участников достигло 35-ти. Эти предприятия представляли совхозы Карелии, фермерские хозяйства, молочный завод, рыбокомбинат и ботанический сад. В ярмарке могли принять участие любые местные товаропроизводители. Причем, с участников этого огромного рынка не взимали никакой платы за место. А все затраты, связанные с уборкой территории, в том году были решены централизованно. Поэтому аграриям не пришлось тратиться, что в положительную сторону отразилась на цене их товара. Вообще, цены на ярмарке тогда были на порядок ниже, чем на рынках города (допустим, Олонецкий район привез капусту по 2.50, а картофель по 3.50 за килограмм). На это и надеялись расторопные покупатели, побывавшие на ярмарке. Овощи закупали мешками. Приятно удивили цены и на другие продукты. Каждый сумел найти себе товар по душе и по средствам.

«Меня соблазнили яблони, - улыбался Аврам Склярский, которого мы долгое время знали, как первого заместителя мэра Петрозаводска, но в том году он как раз перешел на работу в Регионально-Энергетическую комиссию. - В этом году неплохой урожай яблок. У меня есть на даче одна яблонька. Но она еще маленькая. Думаю, что в Карелии могут расти яблони. Поэтому я пришел купить еще одну яблоньку».

Соблазнов тут было хоть отбавляй. Самое главное — все это сельскохозяйственное великолепие было не только вкусное, но и экологически чистое. По проведенному летом опросу, в Карелии 9 человек из 10 считали производство овощей в своей республике архиважным делом. А по мнению специалистов, это производство можно было расширить до таких размеров, чтобы оно удовлетворяло всю необходимую потребность республики в овощах. От этого и нам хорошо, и бюджету выгода (эти бы слова да богу в уши — только почему-то у нас за эти 20 лет становилось все больше привозной продукции). Ведь когда оборот рубля происходит на месте, он приносит пользу местному населению, а не уплывает в другие регионы России. Поэтому организаторы призывали всех сходить на ярмарку, поддержать местных товаропроизводителей и свой семейный бюджет.

Таким было 3 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

Фото: petrozavodsk.bezformata.com