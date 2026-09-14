Стая птиц сильно напугала жителей Литвы

В Литве из-за стаи птиц объявили воздушную тревогу

Фото: «Петрозаводск говорит»

Радары военно-воздушных сил Литвы зафиксировали 13 сентября объект, похожий на дрон, который якобы следовал в сторону Калининградской области. В стране объявили воздушную тревогу. Позднее выяснилось, что «беспилотником», напугавшим литовцев, оказалась стая птиц. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на Reuters.

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