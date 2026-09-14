Погиб водитель врезавшейся в кучу песка легковушки на дороге в Карелии

ДТП со смертельным исходом произошло в Приладожье

Фото: Петрозаводск говорит

Смертельная авария произошла сегодня ночью, 14 сентября, в Питкяранте. О дорожном происшествии сообщили в МЧС Карелии.

В 01:04 дежурному поступил сигнал о том, что на улице Горького в Питкяранте опрокинулся легковой автомобиль. Пожарные выехали на место аварии и отключили аккумулятор в машине.

Сообщалось об одном погибшем.

Как уточнили порталу «Петрозаводск говорит» в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло на 136 километре автодороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта. Там водитель 1978 года рождения двигался в направлении Олонца, не справился с управлением, допустил занос, в результате чего автомобиль наехал на кучу песка и перевернулся на бок.

Водитель погиб.