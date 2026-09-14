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14 сентября 2026
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Россия

Турист разбился насмерть во время отдыха в Сочи

Поход по горам закончился трагически для молодого москвича
Горы в Сочи
Фото "Петрозаводск говорит"

Во время похода в горах Сочи погиб 27-летний турист из Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, москвич отправился в недельный одиночный поход от каньона Псахо в сторону села Воронцовка 2 сентября. В назначенный день мужчина не вышел к финальной точке, родственники забили тревогу. Начались поиски.

Туриста искали две группы спасателей. Поиски осложнялись наличием крутых склонов и множества диких троп. В итоге через несколько дней москвича нашли погибшим у каньона - он упал вниз и разбился.

Отмечается, что молодой человек часто ходил в горы. Все лето он прожил на курорте Красная Поляна и исследовал местные ущелья и каньоны.

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