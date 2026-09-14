Девушке оторвало ногу в ДТП с семью машинами на дороге в столице

Страшная ночная авария частично парализовала МКАД в Москве

Фото: Стопкадр видео Telegram-канала «Дептранс. Оперативно»

О дорожной аварии с тяжкими последствиями, которая произошла поздно вечером в воскресенье, 13 сентября, в районе Северного Бутово в Москве. На внешней стороне 33-го километра МКАД столкнулись минимум шесть автомобилей.

Несколько человек пострадали в ДТП, среди них есть ребенок, взрослому оторвало ногу, сообщил канал SHOT.



Спасателям пришлось вытаскивать человека из-под машины. В страшной аварии девушке оторвало ногу. Пострадавшую в тяжёлом состоянии после травматической ампутации ноги на вертолёте отправили в НИИ имени Склифосовского, также пострадала 6-летняя девочка.

У одной машины пробило бензобак, топливо вылилось на дорогу. На месте аварии работали экстренные службы, были перекрыты 2 полосы из 6. Пробка на месте ДТП образовалась около 6 километров.

По информации издания Газета.Ru, в этой аварии столкнулись семь автомобилей. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил наезд на стоявшую машину, которая остановилась из-за препятствия в виде другого ДТП. От удара автомобили отбросило по цепочке.

