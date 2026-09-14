Студент из Карелии победил на турнире в Казани

На Спартакиаде народов России по спортивной гимнастике Евгений Поленников завоевал «золото»

Фото: паблик Училища олимпийского резерва в Кондопоге

Студент Училища олимпийского резерва в Кондопоге Евгений Поленников завоевал золотую медаль на Спартакиаде народов России по спортивной гимнастике, которая состоялась в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В финале соревнований в отдельных видах многоборья наш земляк выступал первым, но это не помешало ему проявить свои лучшие качества и показать крепкие нервы. Евгений безошибочно отработал программу и набрал 13,700 балла.

За награды в течение шести дней боролись более 80 спортсменов из 17 регионов страны.

Ранее карельская ориентировщица завоевала три медали на турнире в Минске.