Юный спортсмен из Петрозаводска стал призером соревнований по самбо

Самбист завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Тверской области

Фото: паблик «Школа самбо» Петрозаводск»

Спортсмен Богдан Шляккиев стал серебряным призером региональных соревнований по самбо. Спортивные состязания среди юношей и девушек 12-14 лет прошли в минувшее воскресенье, 13 сентября, в Торжке.

На региональных соревнованиях по самбо, посвященных началу учебного года, спортсмен Школы самбо Ильи Шегельмана Богдан Шляккиев показал отличную борьбу. Самбист победил в двух встречах 8:1 и 9:0 и уступил только в одной с минимальным преимуществом. В итоге у юного земляка - серебряная медаль.

Тренирует юного спортсмена Олег Полин, рассказали в спортивном сообществе.