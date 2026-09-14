Перейти к основному содержанию
16 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Спорт

Юный спортсмен из Петрозаводска стал призером соревнований по самбо

Самбист завоевал серебряную медаль на соревнованиях в Тверской области
самбист с медалью и грамотой
Фото: паблик «Школа самбо» Петрозаводск»

Спортсмен Богдан Шляккиев стал серебряным призером региональных соревнований по самбо. Спортивные состязания среди юношей и девушек 12-14 лет прошли в минувшее воскресенье, 13 сентября, в Торжке. 

На региональных соревнованиях по самбо, посвященных началу учебного года, спортсмен Школы самбо Ильи Шегельмана Богдан Шляккиев показал отличную борьбу. Самбист победил в двух встречах 8:1 и 9:0 и уступил только в одной с минимальным преимуществом. В итоге у юного земляка - серебряная медаль.

Тренирует юного спортсмена Олег Полин, рассказали в спортивном сообществе.

Ранее в рубрике Спорт было опубликовано: Студент из Карелии победил на турнире в Казани

Метки