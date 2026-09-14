На фестивале молодежи запустили 5G на российском оборудовании

Сеть пятого поколения заработала в «Екатеринбург-ЭКСПО»: проект реализовали МегаФон и YADRO (входит в ИКС Холдинг)

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Подключиться к 5G гости смогут все дни фестиваля. Абонентам МегаФона с совместимыми смартфонами ничего настраивать не нужно: в зоне покрытия базовых станций YADRO связь включается автоматически - предварительная регистрация не требуется.

Основой сети стали базовые станции YADRO, построенные на платформе 5G-Ready. На время фестиваля пятое поколение связи работает в диапазоне n79. Кроме того, на стенде ИКС Холдинга гости смогут увидеть, как применяется 5G в разных пользовательских сценариях, и лично оценить возможности технологии.

Демонстрацией работы новой технологии на Международном фестивале молодежи мы подтверждаем, что отечественные технологии уже приходят и в 5G. Сеть пятого поколения на площадке мероприятия поможет иностранным гостям налаживать коммуникацию, организаторам и волонтерам оперативно решать вопросы навигации и координировать действия, а участникам - делиться моментами праздника мгновенно,

— отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Запуск 5G в России переводит развитие мобильных сетей на новый технологический этап, и принципиально важно, что наше оборудование подходит к нему уже готовым. Мы изначально создавали телеком-платформу YADRO с учетом дальнейшего развития стандартов связи. И сегодня мы показываем работу российской базовой станции с обычными пользовательскими смартфонами в открытой среде. Это важный шаг на пути от разработки и испытаний к практическому применению передовых технологий,

— отметил директор по развитию бизнеса YADRO Денис Каржавин.

Международный фестиваль молодежи проходит с 11 по 17 сентября: ожидается около 10 тысяч участников из 191 страны. В программе - выставочные пространства, открытые сессии, музыкальные концерты, ток-шоу и другие события.