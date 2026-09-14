Женщина умерла от инфаркта после визита к врачу в городе России

Молодой жительнице Саратовской области диагностировали тахикардию вместо инфаркта, спустя несколько часов женщина умерла

Фото: «Петрозаводск говорит»

Близкие погибшей 30-летней жительницы Балаково (Саратовская область) обратились в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться в причинах ее гибели.

Женщина пришла на прием с болью и жжением в груди, одышкой и слабостью в руке. ЭКГ показала инфаркт. Ознакомившись с результатами исследования, врач перечеркнул запись и диагностировал вегетососудистую дистонию и тахикардию, назначил лекарства и отпустил пациентку домой.

Спустя несколько часов женщине стало хуже, «скорая» не смогла ее спасти. Причиной смерти указана сердечная недостаточность, пишет ИА «Регнум».

Родственники умершей настаивают на проверке действий врача поликлиники, который не госпитализировал пациентку с явными признаками инфаркта.