Разгромившему чужую машину петрозаводчанину суд вынес приговор

Мужчину осудили за повреждение чужого имущества

Фото: Петрозаводск говорит

Пьяный хулиган по весне атаковал палкой чужую припаркованную машину в Петрозаводске. Было возбуждено уголовное дело. Мужчину, 34-летнего горожанина, обвинили в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений.

Как рассказали в прокуратуре Петрозаводска, в марте текущего года петрозаводчанин в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений нанес палкой удары по припаркованному во дворе автомобилю, чем причинил собственнику машины материальный ущерб более 100 тысяч рублей.

Надзорное ведомство поддержало обвинение по уголовному делу в отношении злоумышленника. Горожанина признали виновным в преступлении.

Петрозаводчанин частично возместил причиненный ущерб. В итоге суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.