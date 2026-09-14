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14 сентября 2026
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Происшествия

Рефрижератор влетел в микроавтобус с людьми на трассе в Карелии

Трое взрослых и четверо детей пострадали в ДТП на трассе «Кола»
полицейские мигалки
Фото сгенерировано Алиса AI

ДТП с большим количеством пострадавших произошло сегодня, 14 сентября, в 14:20 на 353 километре автодороги «Кола» в Пряжинском районе. 

По предварительной информации полиции, в месте проведения дорожно-ремонтных работ водитель рефрижератора наехал на микроавтобус, который остановился, потому что горел красный сигнал светофора. 

В результате происшествия пострадали 7 человек: водитель и пассажиры микроавтобуса, среди пострадавших - четверо детей.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства устанавливаются.

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