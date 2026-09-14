Ночью Карелию накроет туман и ударят заморозки

Синоптики дали прогноз на вторник, 15 сентября, в Карелии

Фото: «Петрозаводск говорит»

Специалисты Карельского гидрометцентра рассказали о том, какая погода будет в республике во вторник, 15 сентября.

По прогнозам синоптиков, во вторник в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром — местами туман. Ветер северо-западный, западный, слабый. Температура воздуха ночью +1...+6°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -2°С, днём +11...+16°С.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днём +12...+14°С.