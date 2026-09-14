В ПетрГУ отметили День первокурсника

На обучение в Петрозаводском государственном университете в этом году приняли почти 2,5 тысячи человек - на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и ординатуры

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Праздник отметили 14 сентября, для вуза он давно стал доброй традицией. У главного корпуса ПетрГУ собрались более 1000 студентов, зачисленных в этом году. Они уже прошли адаптационную неделю, познакомившись со своими кураторами и адаптерами.

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К первокурсникам с напутственным словом обратилась вице-премьер Правительства Карелии по социальным вопросам, выпускница университета Лариса Подсадник.

Дорогие студенты, перед вами открыты все дороги. По ним вы сможете уверенно идти на протяжении всей жизни с теми знаниями, навыками, традициями и друзьями, что приобретете здесь за время учебы. Из нашего университета никто никогда не уходит насовсем. Сюда возвращаются студентами, преподавателями, приводят своих детей, потому что Петрозаводский государственный университет лучший в мире. Успехов вам в учебе: перед вами непростой, но очень увлекательный путь,

– сказала Лариса Подсадник.

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Первокурсников поприветствовал ректор ПетрГУ Анатолий Воронин.

Сегодня к нам в университет пришли более двух тысяч новых – молодых, очень умных и любознательных – студентов. А вместе с приемом в магистратуру, аспирантуру и ординатуру принято почти 2,5 тысячи обучающихся. У вас началась абсолютно новая жизнь. Университетом созданы все условия для учебы, творческой деятельности, спортивной и волонтерской работы,

– сказал Анатолий Воронин.

Как отметил ректор, к приему новых студентов вуз подготовился основательно: аудитории и другие помещения отремонтировали, закупили современное оборудование. Анатолий Воронин добавил, что ПетрГУ готовит к открытию три образовательно-исследовательских полигона - по энергетике, беспилотным и робототехническим системам и открытым горным работам. Это позволит улучшить подготовку специалистов и повысить их конкурентоспособность на рынке труда.

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Напутствовала первокурсников и депутат Госдумы РФ, выпускница и Почетный доктор Петрозаводского государственного университета Валентина Пивненко.

Не теряйте время, впитывайте знания, которые дает мощный профессорско-преподавательский коллектив Петрозаводского государственного университета. Смело идите по учебе и жизни, выбрав свою специальность. Трудитесь с наставниками, присматривайтесь к тем предприятиям, организациям, где хотели бы в дальнейшем работать, осваивайте науку. В добрый путь!

– сказала Валентина Пивненко.

Праздник завершился традиционной передачей символического «ключа знаний».

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия.