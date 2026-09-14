Три человека пострадали в аварии с грузовиком и легковушкой в Карелии

Спасатели работали на месте дорожной аварии с участием грузовика и легковой машины, рассказали в МЧС Карелии.
ДТП произошло под вечер в минувший выходной, 13 сентября, на 27 километре автодороги 86К-45 в Костомукшском округе. Там столкнулись грузовой и легковой автомобили. В 17:38 на пульт дежурного поступил сигнал о дорожном инциденте.
На месте происшествия пожарные отключили аккумулятор в одном из автомобилей.
По информации ведомства, помощь потребовалась трём пострадавшим.
Обстоятельства ДТП выясняются.