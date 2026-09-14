Перейти к основному содержанию
14 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Происшествия

Пенсионер зарезал приятеля и заметал следы в поселке на севере Карелии

Жителя Кемского округа обвиняют в убийстве знакомого
тюремная решетка
Фото сгенерировано Алиса AI

Трагедия разыгралась на днях в одном из поселков Кемского округа. Следователи возбудили уголовное дело, 65-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого.

Днем 11 сентября 2026 года пенсионер в состоянии алкогольного опьянения зарезал 47-летнего знакомого. Все случилось в одной из квартир жилого дома в поселке Кузема.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Карелии, обвиняемый, имея умысел на причинение смерти приятелю, два раза ударил его кухонным ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. А пенсионер-злоумышленник сразу после случившегося пытался скрыть следы преступления.

В настоящее время обвиняемому предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения для пенсионера в виде заключения под стражу. Следователи проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Рефрижератор влетел в микроавтобус с людьми на трассе в Карелии

Метки