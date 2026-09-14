Пенсионер зарезал приятеля и заметал следы в поселке на севере Карелии

Жителя Кемского округа обвиняют в убийстве знакомого

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Трагедия разыгралась на днях в одном из поселков Кемского округа. Следователи возбудили уголовное дело, 65-летнего мужчину обвиняют в убийстве знакомого.



Днем 11 сентября 2026 года пенсионер в состоянии алкогольного опьянения зарезал 47-летнего знакомого. Все случилось в одной из квартир жилого дома в поселке Кузема.

Как сообщили в пресс-службе Следкома Карелии, обвиняемый, имея умысел на причинение смерти приятелю, два раза ударил его кухонным ножом в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. А пенсионер-злоумышленник сразу после случившегося пытался скрыть следы преступления.

В настоящее время обвиняемому предъявлено обвинение. Суд избрал меру пресечения для пенсионера в виде заключения под стражу. Следователи проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства преступления.