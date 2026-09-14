Появились фото с места ДТП в Пряжинском районе, где пострадали семеро

В аварии на трассе «Кола» столкнулись четыре автомобиля

Фото: Прокуратура Карелии

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП в Пряжинском районе, где рефрижератор наехал на микроавтобус с людьми. Выяснилось, что участников этой аварии оказалось больше, чем сообщалось ранее.

Как уточнили в надзорном ведомстве, опубликовав фото с места ДТП, по предварительным данным, сегодня в 14 часов на федеральной трассе «Кола» в Пряжинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе четверо детей.

Image Фото: Прокуратура Карелии

Прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. По итогам проверки будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет.

Ранее сообщалось о ДТП на 353 километре автодороги «Кола» в Пряжинском районе, где в месте проведения дорожно-ремонтных работ водитель рефрижератора наехал на микроавтобус, который остановился, потому что горел красный сигнал светофора.