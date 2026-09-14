Манипуляция сознанием: как паразиты заставляют рыб «терять голову»

Карельские ученые выяснили, как влияет ленточный червь на поведение рыб

Фото: сообщество «Карельский научный центр РАН»

Ученые из Карельского научного центра РАН раскрыли секрет того, как обычный ленточный червь лигула превращает леща в послушную марионетку. Исследователи решили заглянуть внутрь этого процесса и изучили молекулярный «диалог» между паразитом и его хозяином.

Оказалось, что лигула – это не просто «нахлебник», который питается ресурсами рыбы. С помощью особого набора белков червь буквально взламывает биологические системы леща. Он не только подавляет иммунитет и перехватывает питательные вещества, но и воздействует на поведение рыбы. Паразит притупляет бдительность своей жертвы, делая ее вялой и менее осторожной. Это не случайность, а хитрая стратегия: дезориентированная рыба становится легкой добычей для птиц, в организме которых червь завершает свой жизненный цикл.

«Полученные данные могут быть применены в практике для поиска белков-мишеней при разработке ветеринарных, диагностических и антигельминтных, препаратов»,

– рассказала Альбина Цекова, руководитель исследования, научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Института биологии КарНЦ РАН.

Это открытие доказывает, насколько сложным и двусторонним является взаимодействие в паре «паразит-хозяин». Понимание того, какие именно белки использует лигула для управления рыбой – это важный шаг для науки.