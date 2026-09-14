Россиянам назвали повышающий работоспособность простой продукт

Диетолог призвала включить мойву в рацион

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Повысить работоспособность поможет включение 100 граммов мойвы в недельный рацион. Об этом рассказала диетолог Анна Гусева, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила врач, в мойве заключен уникальный баланс питательных веществ. В этом секрет эффективности продукта. Витамины B12 и B6, омега-3, магний, фосфор и калий содержатся в ней именно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации.

Гусева объяснила, что магний работает как природный релаксант. Он снижает возбудимость нейронов, снимает напряжение и нормализует сон. Калий усиливает эффект магния, а также предотвращает скачки давления.

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