Поисковый сезон в Карелии завершен

В этом году бойцы отрядов фонда «Эстафета поколений» подняли останки 46 бойцов и офицеров Красной армии

фото: Петрозаводск говорит

Сентябрь для Карелии и Петрозаводска - памятный месяц. В этом году жители республики отметили 85-летие со Дня обороны Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны. Каждую вторую субботу сентября на военно-мемориальном комплексе «Курган Славы» в Виллагоре проходит торжественная церемония захоронения останков бойцов и командиров Красной армии, погибших на подступах к Петрозаводску в сентябре 1941 года.

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В этом году силами поисковиков были обнаружены останки 46 военнослужащих, но все они остались безымянными. В программу Дня памяти вошли автопробег по маршруту Петрозаводск — Курган Славы и траурный митинг.

После официальной части организовали выставку поисковых находок, реконструкцию боёв 1941 года и полевую кухню с солдатской кашей.