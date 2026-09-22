Жители Карелии добровольно сдали шесть единиц огнестрельного

В Росгвардии Карелии подвели итоги работы за прошедшую неделю

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Росгвардейцы и сотрудники республиканского МВД провели на прошлой неделе 80 проверок сохранности огнестрельного оружия: 76 – у физических лиц и 4 – у юридических, сообщили в пресс-службе военной организации.

За это время составлено четыре протокола об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

Изъято двенадцать единиц оружия, еще шесть наши земляки сдали добровольно.

Владельцам оружия напомнили, что оно должно храниться в безопасном и недоступном для посторонних людей месте, а за нарушение этих требований и утрату оружия предусмотрена ответственность.