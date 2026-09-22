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22 сентября 2026
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Происшествия

За повторное пьяное вождение у жителя Карелии конфисковали автомобиль

Суд не только отобрал машину и лишил прав, но и наказал злостного нарушителя крупным штрафом
судебный молоток
Фото сгенерировано Алиса AI

Костомукшанин в прошлом году был привлечен к ответственности за пьяную езду. 

Мужчину лишили водительских прав. Однако 37-летний горожанин через полгода снова нетрезвым сел за руль своего автомобиля. Его машину остановили в Костомукше сотрудники ГАИ. Водителя отстранили от управления, так как он был пьян.

Было возбуждено уголовное дело о повторном нетрезвом вождении, прокуратура Костомукши поддержала государственное обвинение. Состоялся суд. Мужчине вынесли приговор. О наказании любителю нетрезвой езды сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Так, костомукшанина оштрафовали на 205 тысяч рублей,  2 года лишили водительских прав. Кроме того, суд учел мнение прокурора и конфисковал принадлежащий осужденному автомобиль в доход государства.

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