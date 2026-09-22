В одном из регионов России перестанут продавать вейпы

В Удмуртии в 2027 году запретят продавать вейпы

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В Удмуртии с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, запрещающий розничную продажу вейпов, пишет ТАСС.

По данным источника, за принятие закона проголосовало 49 депутатов, 1 воздержался.

Депутаты Госсовета приняли закон в двух чтениях сегодня, 22 сентября, объяснив свое решение желанием минимизировать риски для здоровья подрастающего поколения. Подростки 13–17 лет являются главными потребителями вейпов, что в пять раз больше, чем у взрослых.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге могут полностью запретить вейпы также в 2027 году.