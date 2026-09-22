В одном из регионов России перестанут продавать вейпы

В Удмуртии с 1 марта 2027 года вступит в силу закон, запрещающий розничную продажу вейпов, пишет ТАСС.
По данным источника, за принятие закона проголосовало 49 депутатов, 1 воздержался.
Депутаты Госсовета приняли закон в двух чтениях сегодня, 22 сентября, объяснив свое решение желанием минимизировать риски для здоровья подрастающего поколения. Подростки 13–17 лет являются главными потребителями вейпов, что в пять раз больше, чем у взрослых.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге могут полностью запретить вейпы также в 2027 году.