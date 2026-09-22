Представитель Карелии примет участие в сборах Ассоциации ветеранов

Более ста ветеранов специальной военной операции со всей страны встретятся 23-27 сентября во Владивостоке

Фото: «Республика»/ Сергей Юдин

С 23 по 27 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета пройдут всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО. Мероприятие объединит более ста ветеранов специальной военной операции и представителей региональных ассоциаций со всех регионов страны.

Представлять Карелию будет председатель карельской ассоциации ветеранов СВО протоиерей Леонид Леонтюк.

Значимость подобных встреч отметил зампредседателя ассоциации Василий Боровинских, который ранее принимал участие в мартовских сборах в Уфе.

На этом мероприятии проходит встреча руководителей региональных ассоциаций. На них обсуждаются решения проблем, которые актуальны для нас, ветеранов СВО и других военных кампаний. Мы обмениваемся опытом – в каждом регионе он свой. Результаты этих встреч помогают быстрее возвращаться к мирной жизни, адаптироваться к ней,

– сказал Боровинских.

В рамках деловой программы запланировано знакомство с лучшими практиками поддержки участников СВО на Дальнем Востоке. Их обсудят с представителями аппарата полпреда президента в ДФО, Минвостокразвития РФ, Дальневосточного федерального университета и руководителями органов исполнительной власти всех 11 регионов округа. Кроме того, на площадке пройдет выездное заседание комиссии Общественной палаты РФ по поддержке участников СВО и членов их семей.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох пояснил, что организаторы ждут содержательного диалога: он позволит распространить удачные дальневосточные практики на другие регионы, а лидеры региональных ассоциаций смогут представить собственные наработки.

Помимо деловой части, на сборах пройдут проектные сессии по увековечиванию памяти защитников Отечества и формированию образа ветерана в медиапространстве, деловая игра от Агентства стратегических инициатив, а также тематические выставки.

Отдельным направлением станет единый Урок Мужества в образовательных учреждениях Владивостока: ветераны встретятся со школьниками и студентами на 17 площадках и охватят более трех тысяч учащихся. Завершат сборы спортивные соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису и гонкам на лодках-драконах - их посвятят памяти дважды Героя Российской Федерации Михаила Гудкова.