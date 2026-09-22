Карельские спортсмены взяли бронзу Кубка России по всестилевому каратэ

Спортсмены из Петрозаводска стали призерами всероссийских соревнований

Фото: Паблик спортивной школы Олимпийского резерва № 5

Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва № 5 стали бронзовыми призеры Кубка России по всестилевому каратэ, рассказали в паблике СШОР №5 Петрозаводска.



С 19 по 22 сентября в Анапе прошли соревнования, в которых состязались более 200 спортсменов из 41 региона.



Роман Шмаков (сз ката-соло, мужчины), Кирилл Богданов (ПК — поединки до 75 кг, мужчины) и Людмила Мартынович (пк - поединки до 55 кг) завоевали на соревнованиях бронзовые медали. Спортсменов и их тренеров поздравили с победой.

Впереди у наших спортсменов – чемпионат мира. Землякам пожелали успешного выступления.