Известный политолог оценил результат «Единой России» в Карелии

По мнению Михаила Виноградова, итоги голосования за партийный список в республике выглядят «вполне легитимно и оттого не слишком экстремально»

Фото: канал «Как бы Mikhail Vinogradov»

О том, что итоги голосования за партийный список «Единой России» на выборах в Госдуму по Карелии выглядят «вполне легитимно и оттого не слишком экстремально и рекордно», известный политолог, глава фонда «Петербургская политика» Виноградов написал в своем канале.

По его наблюдению, избирательная система республики никогда не была ориентирована на рекордные результаты для отдельных партий. К тому же заметные позиции в Карелии традиционно занимала системная оппозиция.

К выборам Карелия подошла с семипартийным заксобранием и шестипартийным Петросоветом – так что многопартийность здесь была не только в бюллетене,

– пишет политолог.

Не добавляла оптимизма избирателям приграничной республики и геополитическая ситуация – в частности, закрытая граница с Финляндией. В этом положении глава республики Артур Парфенчиков, по оценке Виноградова, сумел добиться четырех ключевых результатов: сформировать лояльный региональный парламент, сдержать риски протестного поведения и раздражения в связи со снятием с выборов списка «Яблока», в условиях рисков для голосования по партспискам сделать успешную ставку на одномандатные округа (15 из 18 мандатов в ЗС – у «Единой России») и укрепить контроль над муниципалитетами, которые прежде «не слишком спешили встраиваться в республиканскую вертикаль».

И в итоге у Парфенчикова всё это получилось. ЕР получила по итогам 21 мандат из 36. По меркам [электоральных] султанатов, возможно, ни о чем. Но для конкурентной и исторически протестной республики – во многом выше ожиданий,

– заключает Михаил Виноградов.

Как сообщили ранее в карельском Избиркоме, в Карелии на думских выборах по партийным спискам первое место заняла «Единая Россия» (31,44% голосов). В тройку лидеров по итогам голосования вошли также КПРФ (16,46%) и ЛДПР (13,74%).